The Bell: подозреваемые в госизмене сотрудники ФСБ передавали США данные о хакерских атаках на Демпартию

Задержанные сотрудники ФСБ Сергей Михайлов, Дмитрий Докучаев и глава отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов могли передать США доказательства причастности России к атакам на Демократическую партию США, выяснил The Bell.

Михайлова, Стоянова Докучаева и интернет-предпринимателя Георгия Фомченкова заподозрили в разглашении гостайны в прошлом году. Они находятся под следствием, а дело носит гриф «секретно».

По версии одного из собеседников The Bell, обвиняемые раскрыли американцам хакеров, которые участвовали во взломах.

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«За преследованием Михайлова и других обвиняемых стояла российская военная разведка — ГРУ (теперь называется Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ)», — утверждают двое собеседников издания.

При этом американские спецслужбы считают, что именно ГРУ в прошлом году курировало атаку на сервера Национального комитета Демократической партии.

Однако The Bell уточняет, подтвердить информацию о том, что «Михайлов и другие обвиняемые участвовали в передаче данных об атаке на DNC с американской стороны, не удалось».

Напомним, в январе 2017 года Демократическая партия США объявила, что за взломом их DNS стоит ГРУ. Американские спецслужбы опубликовали лишь часть доклада о проведенном расследовании, в котором не было указано прямых доказательств причастности России.

После чего кандидат в президенты Хиллари Клинтон от Демпартии начала утверждать, что из-за оказавшихся в общем доступе документов она проиграла президентскую гонку.

В документах шла речь о том, что комитет, вопреки правилам, поддерживал Клинтон в ущерб другому кандидату — Берни Сандерсу, а также переписка главы штаба Клинтон — Джона Подесты, в результате сторонники Клинтон отвернулись от нее. Занимавший в то время пост президента США Барак Обама ввел санкции против России и выслал 35 дипломатов.