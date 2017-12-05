Путин подписал закон о конфискации в России доходов по решению иностранного суда
Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет правила конфискации по решению иностранного суда на территории России доходов, полученных преступным путем.
Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России.
Согласно закону, имуществом, которое конфисковали по постановлению иностранного суда, распоряжаются в соответствии с международным договором между Россией и иностранным государством.
Если договор отсутствует, то арестованное или изъятое имущество передается госорганам или организациям для обращения в государственную собственность.
Госдума одобрила законопроект в третьем чтении 24 ноября.
Изменения в законодательство подготовили в соответствии с поручением правительства России по реализации решений саммита «Группы восьми» в Кэмп-Дэвиде 18–19 мая 2012 года.