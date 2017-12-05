Новая газета

Путин подписал закон о конфискации в России доходов по решению иностранного суда

Общество

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который определяет правила конфискации по решению иностранного суда на территории России доходов, полученных преступным путем.

Изменения вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс России.

Согласно закону, имуществом, которое конфисковали по постановлению иностранного суда, распоряжаются в соответствии с международным договором между Россией и иностранным государством.

Если договор отсутствует, то арестованное или изъятое имущество передается госорганам или организациям для обращения в государственную собственность.

Госдума одобрила законопроект в третьем чтении 24 ноября.

Изменения в законодательство подготовили в соответствии с поручением правительства России по реализации решений саммита «Группы восьми» в Кэмп-Дэвиде 18–19 мая 2012 года.

Теги:
yr, суды, госдума, законодательство, законопроекты, закон, арест имущества, россия, путин
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