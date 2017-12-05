Суд Испании отозвал ордер на арест отстраненного от власти главы Каталонии

Верховный суд Испании отозвал международный ордер на арест отстраненного от власти главы правительства испанской республики Каталония Карлеса Пучдемона и четырех министров его правительства, которые сейчас находятся в Бельгии, сообщает Reuters.

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Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, большинство участников которого высказались за отделение от Испании. Мадрид не признал итоги голосования.

Однако 27 октября парламент Каталонии принял резолюцию о независимости региона. Сразу после этого испанские власти прибегли к 155-ой статье Конституции Испании и ввели прямое управление регионом.

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Карлес Пучдемон вместе с четырьмя членами отстраненного от власти правительства Каталонии уехали в Брюссель и сдались местной полиции. Суд Испании выдал международный ордер на их арест.

Другие восемь бывших членов правительства Каталонии, в частности, вице-президент Уриол Жункерас, которые отказались уехать из страны, были арестованы.

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Накануне Верховный суд Испании освободил шестерых из них из-под ареста под залог в размере 100 тысяч евро. Однако Жункераса, а также бывшего советника по внутренним делам региона Жоакима Форна суд решил оставить под стражей на время разбирательства из-за «риска преступного рецидива».