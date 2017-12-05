Медведев распорядился назвать гору в честь Сил Специальных операций

В России горе в Северной Осетии дали название «Сил Специальных Операций». Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В распоряжении говорится, что координаты горы составляют 42˚50,1' северной широты, 43˚45,1' восточной долготы. Она находится на хребте Соудор, а ее абсолютная высота — 3939 метров.

На сайте Ирафского района Северной Осетии сообщается, что название предложило Минобороны России, и после проведения мероприятий «по выявлению мнения населения», собрание представителей муниципального образования одобрило инициативу министерства.

Напомним, Силы Специальных операций Вооруженных Сил России проводили операции по борьбе с сомалийскими пиратами, а также участвуют в войне в Сирии.

В мае президент России Владимир Путин наградил нескольких офицеров группы Сил Спецопераций за помощь в борьбе с террористами в Сирии, в том числе Героя России получил подполковник Данила, фамилия которого не называлась.