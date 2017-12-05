Депутаты приняли во втором чтении закон о лишении Сбербанка монополии на выплаты военных пенсий

Госдума одобрила во втором чтении закон, в случае принятия которого Сбербанк перестанет быть единственным агентом правительства по выплате военных пенсий, сообщает Интерфакс.

Рассмотрение в третьем чтении назначено на 8 декабря.

Сейчас по закону о пенсионном обеспечении военных, их пенсии по месту жительства или месту пребывания в пределах территории России выплачиваются через филиалы Сбербанка.

Закон о пенсионном обеспечении военных распространяется и на пожарных, наркополицейских, а также на лиц, проходивших службу в органах внутренних дел, органах уголовно-исполнительной системы и Нацгвардии.

Поправки в этот закон были внесены в Госдуму в начале октября по поручению премьера Дмитрия Медведева. Поправки должны были обеспечить конкуренцию при отборе банков, выплачивающих пенсии военным.

Согласно законопроекту, правительство может определить банки, которые будут выплачивать пенсии военным. При этом банк должен соответствовать определенным требованиям, в частности, находиться под контролем России или Банка России, а также капитал банка на первое число отчетного месяца должен быть не менее 100 млрд рублей.

Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2018 года.