Пенсионерка из Уфы получила 10 лет за подготовку взрыва автобуса

В Уфе осудили двух мужчин и 63-летнюю женщину, планировавших взорвать автобус с пассажирами. Мужчины получили 16 и 13 лет строгого режима, а женщина — десять. Материалы дела, в том числе фамилия судьи, скрыты, однако подробности 4 декабря сообщила «Комсомольская правда», а 5 декабря — РИА Новости и РБК-Уфа.

По данным РБК, фамилии этих людей — Шарипова, Парпиев и Ишбаев. На сайте Приволжского окружного военного суда указано, что дело поступило в производство 29 сентября, а 1 декабря в отношении Шариповой А.М. и Парпиева З.Ш. вынесли приговор.

На сайте также можно узнать, что Шарипову осудили по статьям 205 УК РФ (пункт «а» части 2), 205.5 (части 2) и 30 (часть 1), а Парпиева — по статьям 222 (часть 3), 222.1 (часть 3), 30 (часть 1) и 205 (пункт «а» части 2). Всего состоялось 20 заседаний. Решение суда не вступило в законную силу. Другой информации на сайте суда нет.

По данным «Комсомольской правды», группу задержали еще полтора года назад — в апреле 2016 года. В нее входил 35-летний житель Уфы, 63-летняя пенсионерка из Уфимского района и житель Самары, его возраст не сообщается. Житель Уфы изготавливал взрывное устройство в садовом домике под Уфой, во время обыска одно из устройств пришлось уничтожить на месте. Чем занимался житель Самары, СМИ не сообщают, известно только, что у него изъяли автомат и боеприпасы.

Пенсионерка «спонсировала террористов, вербовала новых участников группы и занималась организационной работой». По словам источника газеты, помимо «террористических» статей УК, подсудимых обвиняли и в вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления.

По данным РБК-Уфа, именно это дело мог иметь в виду глава ФСБ России Александр Бортников, когда заявил, что в 2016 году в Уфе удалось предотвратить теракт. Заявление было сделано в апреле 2017 года на заседании Национального антитеррористического комитета. Бортников сообщил, что в девяти городах России предотвращено 16 терактов. Активную роль, по его словам, играли «трудовые мигранты из стран СНГ».