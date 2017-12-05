Экс-глава полиции Казани получил 10,5 лет за похищение гражданина Казахстана

Московский областной суд приговорил бывшего главу полиции Казани

Руслана Халимдарова к 10 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за организацию похищения гражданина Казахстана Сумбата Оганова, сообщает издание «Бизнес Online».

Как передает газета, Халимдарова также признали виновным в контрабанде наркотиков и даче заведомо ложных показаний.

По версии следствия, экс-глава полиции Казани вместе с подчиненными в 2005 году организовал похищение казахстанца Сумбата Оганова, которого вывезли в Россию и обвинили в контрабанде наркотиков. В результате Оганов был приговорен к 13 годам колонии и провел под стражей 10 лет. В 2015 году суд пересмотрел дело Оганова, срок наказания был сокращен и Оганов вышел на свободу.

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Бывший глава полиции Казани Руслан Халимдаров был задержан в 2013 году. Первоначально его обвинили в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и незаконном обороте наркотиков (ст. 222 УК РФ). Суд отправил Халимдарова и его предполагаемых сообщников под домашний арест. Следственный комитет (СК) несколько раз ходатайствовал об их аресте.

В СИЗО фигурантов дела поместили только после того, как дело было передано в центральный аппарат СК в Москве. В 2014 году Халимдарову предъявили новое обвинение — в похищении человека.