В России запретили доступ СМИ-иноагентам в Совет Федерации

В Совете Федерации ввели запрет на посещения мероприятий СМИ-иноагентам. Об этом РИА Новости рассказал председатель комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, это ответная мера на отзыв аккредитации у Russia Today в Конгресс США. Представители Госдумы также прорабатывают запрет на посещение нижней палаты парламента.

Ранее в реестр иноагентов попали «Голос Америки», Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».

Напомним, российский телеканал Russia Today лишили аккредитации в Конгрессе США после того, как он по требованию американских властей зарегистрировался в стране в качестве иноагента.