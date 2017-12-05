В онкоцентре им. Блохина ответили на сообщения об уголовном деле против руководства организации

В московском онкологическом центре им. Н. Н. Блохина не располагают информацией об уголовном деле в отношении руководства организации, передает РБК.

«Онкологический центр не располагает информацией о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Центра», — сказано в заявлении.

Источник РБК рассказал, что уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями). По информации издания, «неустановленные лица из числа руководства» центра с начала 2015 года по 27 ноября этого года незаконно оказывали на платной основе медицинскую помощь, которая предусмотрена программой обязательного медицинского страхования как бесплатная. Отмечается, что они получили 3,8 млн рублей.

На сайте московского Следственного комитета появилась информация о возбуждении дела по факту злоупотребления полномочиями. Однако не уточняется, о каком именно медицинском учреждении идет речь.

В ноябре Генпрокуратура обвинила онкоцентр в поборах за оказание бесплатных услуг. Из-за этого пострадали 2,2 тысячи человек. Тогда в центре пояснили, что пациенты платили за все процедуры добровольно и заключали с учреждением договор.

Необходимость платных услуг, по версии центра, была связана с тем, что существующий тариф ОМС не покрывает обследования и лечебные мероприятия, которые должны выполняться в интересах пациента.

«Именно поэтому пациентам было рекомендовано выполнение тех или иных обследований или медицинских манипуляций»,— заявил представитель онкоцентра.