СМИ рассказали о пожаре в колонии «Белый лебедь»

В колонии строго режима «Белый лебедь» в Пермском крае возник пожар, площадь возгорания составляет 1800 кв.м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Пожару присвоен третий номер сложности», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что пожар начался на крыше здания.

По словам источника РИА Новости, очаг пожара находится в здании штаба колонии, которое горит по всей площади. По информации агентства, людей в здании в настоящее время нет.

«Предварительно, две причины пожара — поджог и короткое замыкание», — сказал источник.

Борьбу с огнем ведут свыше 20 боевых расчетов, всего 60 человек. Информации о погибших или пострадавших на данный момент нет.

Исправительная колония номер 2 в Пермском крае известна также под названием «Белый лебедь». Она предназначена для осужденных к пожизненному заключению. Здесь отбывают наказание убийцы, насильники, члены бандформирований, лидеры преступных группировок. На данный момент в ней насчитывается около 300 заключенных.