В Чечню прибыла делегация европейских правозащитников с правом инспектировать нелегальные тюрьмы

На этой неделе члены делегации Европейского комитета против пыток (ЕКПП) изучают ситуацию с нарушениями прав человека в Чечне. По данным «Новой газеты» информация о задержанных и месте их незаконного лишения свободы передана правозащитниками членам ЕКПП.

Они исследуют документы, интервьюируют жертв и проверяют информацию о содержании разных категорий узников в секретных тюрьмах Чечни. В мандат делегации входит беспрепятственное посещение всех мест лишения свободы, как законных, так и незаконных.

Ранее во вторник «Мемориал» сообщил, как минимум семь жителей Грозного похитили в период с 21 по 22 ноября. Это житель Заводского района Зелимхан Дикаев, онкологический хирург Алхазур Сулейманов (фамилия требует уточнения), житель Старопромысловского района Хусейн Ахматов, а также жители поселка Войково — Шадид Шадаев, Зейнди и Магомед (фамилии устанавливаются). Всем похищенным — от 25 до 35 лет.

По данным «Мемориала», похищенных держат на территории третьей роты полка Росгвардии в Старопромысловском районе Грозного (в микрорайоне Соляная Балка) в нечеловеческих условиях: они находятся в неотапливаемом помещении и их практически не кормят.

Напомним, в апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже «Новая газета» рассказала о массовых казнях в Грозном в ночь на 26 января 2017 года и опубликовала список пропавших, которые могли стать жертвами внесудебных расправ.