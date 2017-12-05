МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде 2018

Международный олимпийский комитет не допустил сборную России к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

Российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга, смогут выступить под нейтральным флагом. Решение о таком участии спортсменов будет принимать специально созданная группа, в которую войдут члены Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Объединение спортсменов против допинга (Doping Free Sport Unit).

МОК пожизненно отстранил от посещения Олимпиад вице-премьера Виталия Мутко и бывшего заместителя министра спорта Юрия Нагорных.

Олимпийский комитет России также должен возместить МОК расходы, которые понес комитет из-за раследования. Сумма составляет 15 млн долларов.

«Я хочу подчеркнуть, что выводы нашей комиссии основаны не только на показаниях Григория Родченкова (бывший глава московской адтиподпинговой лаборатории), но также на других ресурсах, свидетельствах переписки, обмене письмами. Также есть и другие виды доказательств. Наша комиссия вынесла решение, что наблюдалось систематическое манипулирование антидопинговыми правилами, система использовалась на Играх в Сочи», — сказал глава комиссии МОК Самуэль Шмид во время пресс-конференции.

В российскую делегацию, которая прибыла в Лозанну, вошли президент Олимпийского комитета России Александр Жуков (его членство в МОК приостановлено), руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева.

Напомним, в начале декабря из-за допинга были дисквалифицированы биатлонистка Ольга Зайцева, лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко. Ранее МОК отстранил российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвиру Хузину.

Всего Россия лишилась 11 призовых мест (три золотых медали, шесть серебряных и две бронзовых).

Напомним, расследование о массовом употреблении допинга российскими спортсменами началось после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена в декабре 2016 года.

В мае 2016 года The New York Times опубликовала интервью с Родченковым, в котором он подробно описал схему сокрытия массового применения допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи. Родченков утверждал, что к подмене допинг-проб были причастны агенты ФСБ.