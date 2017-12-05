ВГТРК отказалась транслировать Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) не будет транслировать Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане, передает РБК.

Сообщалось, что от трансляции откажутся «Первый канал» и входящий в холдинг «Газпром-Медиа» «Матч ТВ». Однако в «Газпром-Медиа» пока отказались прокомментировать решение Международного олимпийского комитета. Собеседник РБК в холдинге добавил, что «ранее гендиректор «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко высказывал свои сомнения в привлекательности таких трансляций, если сборная России не поедет на Игры».

В пресс-службе ВГТРК и ранее заявляли, что откажутся от трансляции, если Россию не допустят к Играм. В ноябре источники «Ведомостей» также сообщали об этом.

Во вторник МОК отсранил сборную России к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга, смогут выступить под нейтральным флагом.