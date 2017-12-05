Новая газета

Российские олимпийцы озвучат позицию по решению МОК 12 декабря

Спорт

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что спортсмены примут решение об участии в Олимпиаде 2018 года на собрании олимпийцев, которое пройдет 12 декабря, передает Интерфакс.

«Решение примут на собрании олимпийцев. Оно пройдет 12 декабря. Все олимпийцы приедут и сами решат. Не мы политики», — сказал Дегтярев.

При этом, по информации «Чемпионата», решение об участии или неучастии сборной России на зимней Олимпиаде-2018 объявит президент Владимир Путин завтра, 6 декабря, на Всероссийском форуме добровольцев.

МОК отсранил сборную России к Олимпиаде 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга, смогут выступить под нейтральным флагом. 

На Олимпиаде не будет исполняться российский гимн в случае победы спортсменов из России, а также не будет использоваться российский флаг.

Теги:
путин, МОК, сборная россии
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