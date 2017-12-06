Суд во Франции оставил сенатора Керимова на свободе

Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс оставил на свободе российского сенатора Сулеймана Керимова, которого французские власти подозревают в «отмывании денег, скрытых при уходе от налогов», но увеличил сумму залога до 40 млн евро.

Ранее, 5 декабря, суд Экс-ан-Прованса рассмотрел доводы обвинения и защиты. Как сообщает AFP, на рассмотрении присутствовал сам Керимов, приехавший в компании нескольких охранников, а также российский вице-консул в Марселе. Заседание длилось несколько часов, после чего суд объявил, что вынесет решение на следующий день.

До этого Керимов находился под подпиской о невыезде (ранее суд отпустил его под залог в 5 млн евро), однако прокуратура требовала арестовать сенатора или максимально ужесточить меры судебного контроля за ним.

Прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр требовал отправить Керимова в тюрьму на время разбирательства. Прокурор заявлял, что решение об освобождении Керимова под залог является «непропорциональным риску», а также «финансовым возможностям» подозреваемого и не «не соответствует уровню дела».

Он заверил, что в «деле Керимова» речь идет не только о занижении стоимости вилл (примерно на 400 млн евро), но и о ввозе во Францию чемоданов, набитых десятками миллионов евро.

Одновременно суд рассматривал ходатайство прокурора Ниццы об изменении меры пресечения для еще одного фигуранта этого дела — Седрика Фожру, которого следствие считает управляющим «керимовскими» виллами. Фожру, так же как и Керимова, ранее выпустили под залог (в 140 000 евро) с обязательством отмечаться в полиции и не покидать территорию департамента Приморские Альпы.

Напомним, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Как сообщали СМИ, местные власти подозревают его в покупке пяти вилл и укрытии от налоговой. В рамках дела также была задержана 46-летняя агент недвижимости из Ниццы.

В Кремле и МИД России заявляли, что сенатор обладает иммунитетом, так как он выезжал во Францию с дипломатическим паспортом, однако в МИД Франции заявили, что дипломатический иммунитет Керимова не распространяется на суть предъявленных ему обвинений.