В России объявили победителя премии «Букер»

Писательница Александра Николаенко стала победительницей 26-й премии «Русский Букер» с книгой «Убить Бобрыкина. История одного убийства», сообщает Интерфакс.

Лауреат премии получит 1,5 млн рублей, а ее роман будет экранизирован, уточнило информационное агентство.

Напомним, в конце октября жюри «Русского Букера» объявило шорт-лист претендентов премии в 2017 году.

В него вошли Михаил Гиголашвили с произведением «Тайный год», «Заххок» Владимира Медведева, «Свидание с Квазимодо» Александра Мелихова, «Номах. Искры большого пожара» Игоря Малышева, «Убить Бобрыкина. История одного убийства» Александры Николаенко и «Голомяное пламя» Дмитрия Новикова.

Премия «Русский Букер» учрежденна в 1991 году главой британской торговой компании Booker plc Майклом Кейном и Британского совета в России. Она задумывалась как аналог британского Букера. В разные годы ее получали Владимир Маканин, Булат Окуджава, Людмила Улицкая.

В прошлом году лауреатом премии стал Петр Алешковский с романом «Крепость».