Глава ОКР Жуков извинился перед МОК за допинг

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков принес извинения Международному олимпийскому комитету (МОК) за допущенные нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится на сайте ОКР.

«Мне кажется, что сегодня есть все возможности для того, чтобы поставить точку в процессе наказаний, санкций и дисквалификаций, который в отношении российского спорта длится уже более двух лет. Нам необходимо двигаться вперед, а не оглядываться постоянно назад», — сказал Жуков.

По его мнению, российские спортсмены не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения, «равно как и чувствовать себя изгоями на большом спортивном празднике» без национальной идентификации.

Напомним, МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга, смогут выступить под нейтральным флагом. Однако в случае победы не будет исполняться российский гимн, а также не будет подниматься российский флаг.

Решение об участии или неучастии сборной России объявит президент страны Владимир Путин 6 декабря на Всероссийском форуме добровольцев.