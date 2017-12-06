Во Франции умер рок-певец Джонни Холлидей

Известный французский рок-певец Джонни Холлидей скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Le Huffington Post со ссылкой на жену певца Летицию Холлидей.

«Джонни Холлидей ушел. Я пишу эти слова, не веря в них. Но это так: моего мужа больше нет. Он покинул нас этой ночью так, как прожил всю жизнь — со смелостью и достоинством», — сказала Холлидей.

Французские СМИ сообщали, что певец боролся с раком легких и он проходил лечение химиотерапией. В ноябре сообщалось о его госпитализации из-за острой дыхательной недостаточности.

RIP Johnny Halliday pic.twitter.com/y8nlweQnyk — Frédéric Arnould (@FredericArnould) December 6, 2017

Напомним, Джонни Холлидей, настоящее имя которого Жан-Филипп Лео Смет, родился в 1943 году в Париже. Музыкальную карьеру он начал в 1960-е годы. Он адаптировал американские рок-произведения для французских слушателей.