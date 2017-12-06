Бизнес-омбудсмен попросит Путина разрешить вернуться бежавшим предпринимателям в Россию

Бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой дать разрешение вернуться некоторым бежавшим бизнесменам. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, одним из условий возвращения будет восстановление нанесенного ущерба. Титов уже составил список, за кого будет просить разрешение.

«Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — заяви омбудсмен после участия в бизнес-форуме в Лондоне, где он и пообщался с российскими предпринимателями.

РИА Новости уточняет, что в список Титова вошли экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, (проходит по делу о похищении экспедитора), экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин (мошенничестве в особо крупном размере).

Кроме того, в списке значатся экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин, бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов.