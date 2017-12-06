ООН остановит поставки гуманитарной помощи на Донбасс

Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) в ближайшие два месяца прекратит поставлять гуманитарную помощь жителям региона Донбасс, сообщает Reuters.

По словам официального представителя ВПП ООН, у организации возникли сложности из-за сокращения ресурсов, однако до середины 2018 года она будет отслеживать ситуацию в районе конфликта.

«Число людей, столкнувшихся с нехваткой продовольствия... выросло фактически в два раза по сравнению с прошлым годом, а у ВПП нет денег для продолжения работы», — заявил представитель ООН на Украине Нил Уокер.

Он уточнил, что нуждающихся в помощи насчитывается около 3 млн человек и на это было запрошено 200 млн долларов, однако выделено менее 30% от всей суммы.

Согласно официальным данным, около 1,2 млн украинцев испытывают трудности с продовольствием, в то время как в прошлом году их было 620 тыс. Конфликт на юго-востоке Украины длится с апреля 2014 года. Только за последний год его жертвами стали около 400 мирных жителей.

По данным МЧС, в конце августа не территорию Донбасса была направленна 68 автоколонна. В общей сложности с 2014 года Россия доставила туда более 70 тысяч тонн гуманитарного груза.

Однако журналисты РБК сообщали, что правительство поручило Минфину отказаться от поддержки Донбасса с 2019 года. Издание подчеркивало, что сэкономленные средства будут направлены на развитие Крыма и Калининграда. В Кремле опровергли это сообщение.