Гендиректора авиакомпании «КрасАвиа» задержали по подозрению во взятке

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора авиакомпании «КрасАвиа» по подозрению во взятке в размере около 4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

«Предварительно установлено, что подозреваемый через посредника получил от директора одной из коммерческих организаций, осуществившей поставку специальной техники для нужд авиакомпании, взятку в размере 10% от суммы договора поставки», — говорится в сообщении.

По версии следствия, за полученные деньги гендиректор пообещал лоббировать интересы коммерческой организации при заключении договоров с авиакомпанией.

Ведомство не называет имя задержанного, однако на сайте «КрасАвиа» в качестве гендиректора авиакомпании указан Валерий Мордань, который занимает эту должность с июня 2016 года.

Напомним, «КрасАвиа» является государственным предприятием Красноярского края. Оно осуществляет магистральные и региональные перелеты по Сибири и Дальнему Востоку.

Самолеты компании доставляют почту, продовольствие, лекарства и другие жизненно необходимые товары и грузы в районы Крайнего Севера.