В Великобритании предотвратили покушение на Терезу Мэй

Спецслужбы Великобритании предотвратили покушение на премьер-министра страны Терезу Мэй. Об этом сообщает The Guardian.

По информации газеты, правоохранительные службы уже задержали двоих организаторов покушения, причем произошло это 28 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.

Газета уточняет, что возраст задержанных мужчин — 20 и 21 год. Они собирались попасть в резиденцию Мэй на Даунинг-стрит при помощи взрывчатки, а потом убить.

Напомним, в феврале 2012 года Адам Осмаев был объявлен российскими властями в международный розыск по подозрению в подготовке терактов и задержан в Одессе. По версии российской стороны, он готовил покушение на президента Владимира Путина.

«Рекордсменом» по покушениям является бывший лидер Кубы Фидель Кастро. Он занесен в книгу рекордов Гиннеса, так как на его жизнь покушались более 630 раз.