Госдума ограничила проход журналистам СМИ-иноагентов США

Депутаты на заседании проголосовали за запрет на посещение Госдумы представителями СМИ США, включенных в список иностранных агентов, сообщает Интерфакс.

Запрет коснулся двух СМИ, имеющих аккредитацию в МИД России — «Радио Свободы» и «Голоса Америки», которые ранее во вторник были отнесены российским Минюстом к категории СМИ-иноагентов.

Такие меры в Госдуме объяснили зеркальным ответом на действия США в отношении российских СМИ. Речь идет о лишении российского телеканала RT аккредитации в Конгрессе США после того, как он по требованию американских властей зарегистрировался в стране в качестве иноагента.

«Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы Федерального Собрания РФ оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе США», — приводит агентство отрывок текста постановления Госдумы.

Подобное решение в отношении журналистов СМИ США, признанных в России иноагентами, принял во вторник Совет Федерации.

5 декабря Минюст России признал девять СМИ, работающих в России, иностранными агентами. В список иноагентов попали «Голос Америки», Радио Свобода (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Кавказ.Реалии» и «Крым.Реалии».