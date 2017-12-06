Депутат Рашкин подал в суд на Мутко «за унижение чести страны»

Депутат Госдумы от партии КПРФ Валерий Рашкин подал иск в Савеловский суд Москвы против вице-премьера России Виталия Мутко. Парламентарий просит суд обязать Мутко уйти в отставку и извиниться перед всеми гражданами России «за унижение чести и достоинства страны», сообщает РБК со ссылкой на исковое заявление.

Депутат «возмущен и поражен» отстранением сборной России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. По мнению Рашкина, вице-премьер не справился со своими должностными обязанностями.

«Из-за несоответствия занимаемой должности одного чиновника Российская Федерация подвергнута беспрецедентному унижению и позору, подорван имидж страны и российского спорта, пострадали спортсмены, которые всю жизнь шли к участию в Олимпиаде», — написал в иске Рашкин.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК)отстранил сборную России от участия в Олимпиаде, которая пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

На Олимпиаде не будет исполняться российский гимн в случае победы спортсменов из России, а также не будет использоваться российский флаг. «Чистые» от допинга российские спортсмены смогут выступить под нейтральным флагом.