Полицейские в Киеве вновь попытались задержать Саакашвили

В среду полиция и Служба безопасности Украины вновь попыталась задержать экс-президента Грузии и экс-главу Одессы Михаила Саакашвили. Правоохранители пришли в палаточный городок около Верховной Рады в Киеве, однако сторонники политика вновь оказали сопротивление.

На сайте Национальной полиции Украины в Киеве сообщается, что «утром во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Украины полиция и Служба безопасности Украины проводили мероприятия по розыску и задержанию Саакашвили. Активисты начали оказывать сопротивление и провоцировать правоохранителей. В результате под Верховной Радой Украины усилены наряды правоохранителей. В настоящее время никого из участников акции не задерживали». Позже полиция сообщила, что в результате столкновений пострадали 11 полицейских и двое гражданских лиц.

Сам Саакашвили написал в фейсбуке, что «они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей». На видео, которое он прикрепил к посту, его сторонники рассказали, что полицейские напали на лагерь в шесть утра, когда все еще спали. Один из них отметил, что «били всех, маленьких, больших, старых, молодых», одному из сторонников Саакашвили «очень сильно разбили голову».

В другом посте Саакашвили обвинил украинского президента Петра Порошенко в нападении на активистов. «Я обращаюсь к Порошенко: Зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил?!« — написал он.

В беседе с РБК адвокат политика Руслан Чернолуцкий назвал действия полицейских провокацией. ​«В шесть часов утра в лагере была провокация, сотрудников спецподразделений было человек 40. С Саакашвили все в порядке, его не задержали. Пострадали ребята, которые здесь ночевали», — рассказал он, добавив, что обжалует действия полицейских.

В свою очередь секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила в твиттере, что уголовное дело против Саакашвили рассматривается по трем статьям Уголовного кодекса Украины: по ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины.

Днем ранее, 5 декабря, полицейские провели обыск в квартире Саакашвили и попытались его задержать, однако у них ничего не вышло — сторонники политика заблокировали машину Службы безопасности Украины, в которой его собирались увезти, и освободили Саакашвили.

Сразу после этого политик призвал людей выйти на Майдан, а власти Украины объявили его в розыск. Генпрокурор страны Юрий Луценко потребовал, чтобы политик явился в генпрокуратуру и дал показания. Однако Саакашвили ответил отказом. Его адвокат заявил, что выступление Луценко на федеральном телеканале и официальная повестка — две разные вещи, и формально Саакашвили имеет право проигнорировать это требование. Чернолуцкий также заявил, что расценивает попытку задержания Саакашвили у себя дома 5 декабря как «похищение».

Сторонники Саакашвили проводят в Киеве протестные акции: они требуют отставки Порошенко. Так, 3 декабря в Киеве прошел «Марш за импичмент». Следующий митинг запланирован на 10 декабря.