Отстраненные от Олимпиады россияне подали иски в Спортивный арбитраж

Спортсмены сборной России, которых отстранили от предстоящей Олимпиады в Южной Корее, подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на сайте суда.

Иски в суд поступили от 22 спортсменов, в том числе от семи бобслеистов (Александра Зубкова, Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло, Александра Касьянова, Алексея Пушкарева, Ильвира Хузина, Ольги Стульневой), двух биатлонисток (Ольги Вилухиной и Яны Романовой) и других.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал исключить эмоции и серьезно проанализировать решение Международного олимпийского комитета (МОК). По словам Пескова, ситуация требует «серьезного и глубокого анализа».

Российский конькобежец корейского происхождения Виктор Ан заявил, что поедет на Олимпиаду. «Если Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Пхенчхане, я выступлю под под нейтральным флагом. Я готовился к этому четыре года, нельзя просто бросить все», — сказал он. Что будет делать спортсмен в случае бойкота, он пока не знает. Ан принял российское гражданство в 2011 году, на Олимпиаде в Сочи в 2014 году он завоевал три золота в шорт-треке, в том числе в эстафете.

Форвард сборной России по хоккею Илья Ковальчук заявил, что «чистым» российским хоккеистам надо обязательно ехать на Олимпиаду и выступать под нейтральным флагом. Это, по его мнению, сплотит страну. Сам Ковальчук может участвовать в Играх: он выступает в КХЛ, лига не запрещала своим спортсменам участвовать в Играх.

Хоккеист Александр Овечкин, играющий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», выступил против участия в Олимпиаде. Решение МОК он назвал необоснованным и унизительным. Хоккеист посочувствовал спортсменам и отметил, что ему трудно что-то советовать им в этой ситуации. «Но ехать за свой счет и выступать под нейтральным флагом — я не понимаю этого совсем», — сказал Овечкин. Сам он не может выступать на Олимпиаде: НХЛ не отпустила своих спортсменов на нее. Овечкин неоднократно говорил, что протестует против такого решения лиги, но вынужден ему подчиниться.

Накануне дисциплинарная комиссия МОК отстранила сборную Россию от Олимпиады за нарушение антидопинговых правил. Комиссия запретила исполнять российский гимн и использовать российский флаг. Российские спортсмены, чьи имена никогда не упоминались в связи с употреблением допинга, смогут выступить, но только под нейтральным флагом. Олимпиада пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.