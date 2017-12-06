В Кремле призвали «исключить эмоции» после решения МОК отстранить сборную России

Решение Международного олимпийского комитета (МОК), накануне отстранившего сборную России от участия в соревнованиях в Южной Корее, требует глубокого анализа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Представитель Кремля напомнил, что России еще предстоит ответить на ряд вопросов, а для этого ей потребуются контакты с МОК.

«До того, как эти вопросы не прояснились, до того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным. Еще раз повторяем, ситуация серьезная и она требует глубокого анализа, здесь просто таким вот эмоциям, скажем так, отдаваться неверно»,— добавил Песков.

Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля.

При этом МОК разрешил выступить «чистым» российским спортсменам под нейтральным флагом. Однако им запрещено демонстрировать национальный флаг и герб России, а также исполнять гимн.

Тем временем спортсмены сборной России подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в ответ на отстранение российской сборной.