Чичваркин попросил Титова не включать его в список «помилованных бизнесменов»

Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, покинувший Россию в конце 2008 года, попросил бизнес-омбудсмена Бориса Титова не включать его фамилию в обращение к президенту России Владимиру Путину. Титов собирался попросить главу государства разрешить вернуться на родину некоторым бежавшим из России бизнесменам.

«Титов – большой молодец. Когда у меня физически сидели люди в тюрьме, он за меня вступался. Я ему очень благодарен за то, что он делает. Вероятно, он кому-то поможет. Но я не хочу быть в этом списке. Если Путин разрешит этим бизнесменам и предпринимателям вернуться, то они должны будут каким-то генералам отдать повинную или часть своего состояния, отоварить всяких чекистов», — сказал Чичваркин в разговоре с «Новой газетой».

«Мне не нужно путинское помилование», — резюмировал предприниматель.

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Ранее в среду стало известно, что бизнес-омбудсмен Борис Титов подготовил обращение к президенту Путину с просьбой дать разрешение вернуться бежавшим бизнесменам при условии, что они возместят нанесенный ущерб. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено уголовное дело в России», — объяснил Титов.

В список Титова вошли экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, (проходит по делу о похищении экспедитора), экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин (ему вменяют мошенничество в особо крупном размере), а также экс-президент НПО «Космос» Андрей Черняков, основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин и бывший владелец Инкредитбанка и СТБ Банка Герман Горбунцов.