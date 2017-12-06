Россия за три года потеряла на госзакупках почти 600 млрд рублей

За три года Россия потеряла из-за неэффективных закупок 557 миллиардов рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные исследования «Национальный рейтинг прозрачности закупок».

Газета отмечает, что эта сумма сопоставима с расходами федерального бюджета на образование и здравоохранение.

В то же время, по данным исследования, в первом полугодии 2017 года потери от неэффективных закупок снизились почти на треть в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года — 130 млрд рублей к 180 млрд рублей, и почти в два раза по отношению к показателю 2015 года — 247 млрд рублей. Согласно информации авторов исследования, уменьшение потерь связано с тем, что торги проводились в форме электронных аукционов (70%).

Аналитики сравнивали снижение цены на закупках с одним участником и с теми конкурсами, где была конкуренция.

В среднем, по данным авторов исследования, в федеральных конкурсах заявлено 2,51 участника, а на региональных – 2,68. Самые прозрачные закупки эксперты обнаружили у Роспечати, фельдъегерской службы, Роскомнадзора и министерства обороны. Худшими по этому показателю оказались Росавтодор, Росрыболовство, а также Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра).