Депутаты предложили запретить защитникам без юридического образования выступать в суде

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, запрещающий лицам без юридического образования выступать представителями граждан в суде, пишет «Фонтанка».

За инициативу проголосовали 37 депутатов, против – 10, двое воздержались. Депутат ЗакСа от «Единой России» Денис Четырбок, который представил в парламенте эту инициативу, заявил, что ее нельзя считать лоббированием интересов юристов, чьи услуги стоят дорого. По словам депутата, закон повысит качество юридических услуг и поможет бороться с мошенниками.

В свою очередь, депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский считает, что бенефициарами законопроекта станут «жулики из избиркомов и недобросовестные застройщики».

«Ноев ковчег строили непрофессионалы, профессионалы строили «Титаник», — добавил Вишневский.

В начале ноября Комитет по законодательству петербургского парламента одобрил законопроект, запрещающий лицам без юридического образования выступать представителями граждан в суде.

В пресс-службе комитета тогда заявили, что в случае принятия закона запрет будет действовать на рассмотрение гражданских дел и не коснется правозащитников, выступающих по административным делам.