В провинции Китая на границе с КНДР газета напечатала инструкцию на случай ядерной войны

В китайской провинции Гирин, которая граничит с Северной Кореей, местная газета Jilin Daily рассказала читателям, как следует себя вести в случае ядерной войны. Инструкция на всю полосу, как сообщает The Washington Post, быстро разошлась по новостным службам и социальным сетям Китая. Государственные СМИ поспешили выступить с заявлением, пытаясь успокоить людей.

Публикация называется «Общие сведения о ядерном оружии и методах защиты». В случае ядерной атаки людям советуют добраться до специального укрытия. Если такой возможности нет, то — закрыть окна и двери и спрятаться под столом или кроватью. Выходя на улицу, следует надевать защитную одежду и закрывать лицо маской. Возвращаясь домой — тщательно мыться и чистить уши. Человеку, который во время взрыва окажется рядом с рекой или озером, газета советует прыгнуть в воду.

Публикация в газете сопровождается иллюстрациями:

Национальный таблоид The ​​Global Times опубликовал успокаивающее сообщение о том, что правительство внимательно следит за ситуацией и подготовило адекватную реакцию на случай того или иного варианта развития событий. Таблоид отметил, что возможности прямого нападения на Китай, будь то со стороны КНДР или США, практически не существует.

Однако издание признало, что ситуация на Корейском полуострове ухудшается и что подготовка к плохому исходу «очень необходима». «В частности, если разразится война, нельзя исключить возможность ядерного заражения на полуострове, — пишет таблоид. — Это, в частности, требует серьезного исследования и ответных мер. Мы должны быть откровенными и информировать людей о реальной ситуации».

За последние несколько лент КНДР активизировала ядерные и ракетные испытания. В сентябре 2017 года власти страны объявили о создании водородной бомбы. Президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Северную Корею, если она будет представлять угрозу Соединенным Штатам.