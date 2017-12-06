Путин пообещал принять решение об участии в выборах «в ближайшее время»

Президент России Владимир Путин пообещал, что примет решение об участии в выборах 2018 года «в ближайшее время». Об этом он заявил на церемонии вручения премии «Доброволец-2017».

Вопрос о предстоящих президентских выборах озвучил ведущий Дмитрий Губерниев.

«Это всегда очень ответственное решение, потому что мотивом может быть только стремление улучшить жизнь людей, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии: если люди доверяют и поддерживают», — начал Путин.

«Вы мне задали вопрос через вашего ведущего. У меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы, и люди, близкие по духу, поддержите это решение?», — обратился президент к волонтерам.

После одобрительного ответа зала Путин добавил: «Это решение будет принято в ближайшее время. И принимая его, я буду иметь в виду наш сегодняшний разговор и вашу реакцию».

Накануне источники в окружении президента сообщали, что Путин объявит о решении идти на новый президентский срок во время форума добровольцев. Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин может объявить о своих намерениях «в любое время».

«Поэтому нужно быть готовым каждый день. Когда он примет такое решение, я не знаю, а слухи у нас насчет каждого дня и ходят», — сказал на это Песков.

Сам Путин ранее много раз оставлял без ответа вопрос о его возможном выдвижении на новый срок.