Путин предложил объявить 2018-й годом волонтерства

Президент России Владимир Путин предложил объявить 2018-й годом волонтера и добровольца. Об этом он заявил на церемонии вручения ежегодной Всероссийской премии «Доброволец России — 2017», которая проходит во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле.

«Это ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России», — сказал Путин.

По словам президента, это станет признанием заслуг волонтеров перед людьми и оценкой их колоссального вклада в развитие России.

Церемония вручения ежегодной премии «Доброволец России — 2017» проходит в рамках трехдневного Всероссийского форума добровольцев, который стартовал в Москве 4 декабря.

Награда присуждается добровольцам, сделавшим в течение года наиболее серьезный вклад в развитие волонтерского дела. Среди номинаций: событийное, социальное и медицинское волонтерство, «Волонтеры Победы» и «Доброволец года».