Дворкович: российским спортсменам стоит поехать на Олимпиаду-2018

Российские спортсмены должны поехать на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной, заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович на форуме Московской биржи в Лондоне, передает ТАСС.

«Спортсмены, которые поедут на Олимпиаду, и мы знаем, кто они, будут иметь форму с белыми, красными и синими цветами. И в любом случае, мы знаем, что они будут представлять Россию. Поэтому им стоит ехать», — сказал Дворкович.

При этом он заявил, что считает решение МОК несправедливым. Это «проявление неуважения к Олимпийским играм», — подчеркнул вице-премьер.

Накануне МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года, которая пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. Российским спортсменам, которые не были замечены в употреблении допинга, разрешили выступить под нейтральным флагом. Однако им запрещено демонстрировать национальный флаг и герб России, а также исполнять гимн.

Спортсмены сборной России в ответ на такое решение МОК подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В свою очередь, в Кремле заявили, что решение МОК требует глубокого анализа.

«Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.