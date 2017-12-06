По делу «Седьмой студии» арестовали рояль

В рамках дела «Седьмой студии» о хищении 68 млн рублей арестовали рояль в «Гоголь-центре», рассказала адвокат Ксения Карпинская (защищает одного из фигурантов дела, бывшего генпродюсера студии Алексея Малобродского).

По ее словам, «Седьмая студия» приобрела рояль в 2011 году за пять миллионов рублей. Это единственное имущество студии, которое арестовали, уточнила она.

Сейчас рояль стоит в «Гоголь-центре», на нем запрещено играть.

Дмитрий Харитонов, адвокат другого фигуранта дела (режиссера Кирилла Серебренникова), рассказал Интерфаксу, что следователь не ответил на просьбу разрешить его подзащитному посетить репетиции балета «Нуреев» в Большом театре перед премьерой.

Репетиции состоятся 6 и 7 декабря, а премьерные показы «Нуреева» — 9 и 10 декабря. Серебренников написал либретто и является режиссером и сценографом балета.

Премьера балета должна была состояться в июле, однако в последний момент ее отменили. В Большом театре пояснили, что балет не готов. После ареста Серебренникова, «Нуреева» решили выпускать без него.

Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Ему запрещено общаться с кем-то кроме близких и адвокатов.

По делу «Седьмой студии» проходят, помимо Серебренникова и Малобродского, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и директор РАМТ Софья Апфельбаум. Их обвиняют в хищении 68 млн рублей, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».