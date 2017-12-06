Суд в Москве заочно арестовал главу правящей партии Молдавии по делу о покушении на убийство

Басманный суд Москвы заочно арестовал лидера правящей в стране Демократической партии Молдавии (ДПМ) миллиардера Владимира Плахотнюка по делу о покушении на убийство, сообщает газета «Коммерсант».

По данным газеты, решение об аресте Плахотнюка было принято 30 ноября. Оно обжаловано, но дата рассмотрения жалобы пока не назначена. Плахотнюк объявлен в международный розыск.

Лидеру ДПМ заочно вменяют п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы). По этой статье предусмотрено пожизненное заключение.

Плахотнюк дважды избирался в парламент республики, а также занимал должность вице-спикера. Ранее СМИ сообщали о его возможной причастности к покушению на российского банкира Германа Горбунцова в Лондоне в 2012 году. Плахотнюк отвергал обвинения, называя их сфабрикованными.