В Шереметьево пассажирский самолет выкатился за пределы полосы

В столичном аэропорту Шереметьево самолет авиакомпании AirBaltic выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Причины инцидента устанавливаются. Сейчас в аэропорту закрыта одна из взлетно-посадочных полос. Не исключено, что причиной нештатной ситуации могли стать погодные условия: весь в Москве идет сильный снег.

Рейс следовал из Риги. По предварительным данным, на борту находились около 50 человек, никто из пассажиров не пострадал.