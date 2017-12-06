Рособрнадзор вновь отказал в выдаче лицензии Европейскому университету

Рособрнадзор в третий раз отказал в выдаче лицензии на ведение образовательной деятельности Европейскому университету в Санкт-Петербурге, говорится в документе на сайте ведомства. Вуз подал документы для получения новой лицензии 17 октября.

«Отказать Европейскому университету в Санкт-Петербурге в предоставлении лицензии Рособрнадзора на осуществление образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам», — говорится в приказе.

В документе поясняется, что решение принято на основании того, что вуз не соответствует лицензионным требованиям. В частности, у него отсутствует действующее заключение о соответствии требованиям пожарной безопасности. Кроме этого, в ходе проверки вуз предоставил недостоверную информацию.

Европейский вуз потерял лицензию в конце июля 2017 года. Вуз добровольно ее сдал после череды судебных разбирательств с ведомством. После этого университет трижды подавал документы на получение новой лицензии.

В первый раз Рособрнадзор отказал выдать лицензию практически сразу. Тогда в ведомстве указали на несоответствие государственным стандартам. Во второй раз в выдаче лицензии было отказано на основании проверки в вузе, выявившей ряд недостатков в вузе.

В октябре Европейский университет сменил статус с вуза на научно-исследовательский институт. Через несколько дней после этого в Санкт-Петербурге прошла серия одиночных пикетов в защиту университета.