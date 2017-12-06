Новая газета

Умер один из пострадавших при аварии на теплотрассе в Гольяново

Общество

Пострадавший при аварии на теплотрассе в Москве мужчина скончался в больнице. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По его словам, пациент находился в крайне тяжелом состоянии и скончался в среду, 6 декабря, в 14:20. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но ожоги оказались слишком серьезными.

Вечером 29 ноября в московском районе Гольяново произошла авария: на магистральном трубопроводе теплосети, идущей от ТЭЦ-23, произошел прорыв горячей воды.

Сразу 900 многоквартирных домов в ВАО лишились горячей воды и отопления. Из-за разлива кипятка на улице пострадали восемь человек.

Теги:
yr, жкх, авария, происшествия, трагедия, гибель, смерть, москва
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