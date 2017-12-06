МВД возбудило дело из-за хакерской атаки на Интерфакс

Следственное управление УВД по Центральному округу ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по заявлению Интерфакса о хакерской атаке на сервисы, сообщил RNS исполнительный директор агентства Владимир Герасимов.

По его словам, внутрення проверка показала, что что «это была скоординированная и целенаправленная атака, которая велась из нескольких точек».

Дело возбуждено по ч.1 ст. 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ»). Максимальное наказание по этой части статьи составляет четыре года лишения свободы.

В конце октября сервисы Интерфакса были атакованы с использованием вируса BadRabbit. Сайт агентства был недоступен в течение суток. Также не работала система СПАРК и сервер раскрытия деловой информации.

Помимо Интерфакса, атаке подверглись издания «Фонтанка» и «Аргументы недели» и несколько российских банков, банкам удалось ее отразить.