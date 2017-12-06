Time назвал человека года

Американский журнал Time назвал человеком года участников движения против сексуального насилия — «нарушителей молчания» (The Silence Breakers), сообщается на сайте издания.

На втором месте в рейтинге за звание человека года оказался президент США Дональд Трамп, на третьем — председатель КНР Си Цзиньпин.

На обложке издания опубликован снимок, на котором находятся актриса Эшли Джадд, певица Тейлор Свифт и правозащитница Адама Айву, а также сотрудница Uber Сьюзан Фоулер и сборщица клубники Изабель Паскаль. Все они заявил, что сталкивались с сексуальными домогательствами.

Движение против домогательств #MeToo возникло после того, как газета The New York Times опубликовала расследование, в котором утверждалось, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн неоднократно приставал к женщинам, но эти случаи не предавались огласке.

Затем о домогательствах со стороны Вайнштейна заявили десятки женщин, среди которых были известные актрисы, в том числе Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Из-за скандала Вайншейна уволили из компании Weinstein Co, одним из основателей которой он является. Кроме этого, от него ушла жена, британская киноакадемия BAFTA приостановила его членство, а Американская киноакадемия, вручающая «Оскар», исключила продюсера из своих рядов.

Скандал вокруг Вайнштейна стал началом волны обвинений в домогательствах. Позднее певица Бьорк обвинила в домогательствах кинорежиссера Ларса фон Триера.

Netflix прекратил сотрудничество с актером Кевином Спейси и вывел из сериала «Карточный домик» его персонаж. Это произошло на фоне предъявленных к актеру обвинений в сексуальных домогательствах. Позже сервис уволил и актера Дэнни Мастерсона, которого обвинили в изнасилованиях.

Бывший член кабмина Уэльса Карл Сэрджент, против которого было начато партийное расследование из-за выдвинутых против него несколькими женщинами обвинений, покончил с собой.