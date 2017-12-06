Новая газета

Путин объявил об участии в президентских выборах в 2018 году

Политика

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Владимир Путин официально объявил, что примет участие в выборах президента России, которые состоятся в 2018 году. Об этом он заявил во время выступления на заводе «ГАЗ».

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин в ходе встречи с работниками завода.

«Уверен, что все у нас с вами получится», — добавил глава государства.

Ранее в среду к Путину уже обращались с вопросом об участии в выборах. Тогда он заявил, что примет решение «в ближайшее время».

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Теги:
выборы2018, путин
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