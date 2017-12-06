Путин: власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде под нейтральным флагом

Власти не станут препятствовать российским спортсменам в участии в Олимпиаде 2018 года в Пхеньчхане (Южной Корее) под нейтральным флагом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Во-первых, надо прямо сказать, что мы отчасти сами в этом виноваты, потому что дали повод для этого. А во-вторых, считаю, что этим поводом воспользовались не совсем честным образом, мягко говоря», — сказал Путин.

Он отметил, что многие спортсмены, в том числе те, которых он знает лично, «шли к этому соревнованию на протяжении всех своей жизни».

«Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать, никому ничего блокировать, создавать условия, невозможные к участию», — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что «нам нужно все-таки внимательно ознакомиться с теми решениями, которые есть, ознакомиться на бумаге, знать их в деталях».

«Окончательное решение, конечно, должно принять олимпийское собрание», — заключил президент.

Ранее в среду вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что российским спортсменам стоит поехать на Олимпиаду-2018 несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении российской сборной.

Накануне МОК отстранил сборную России от Олимпиады 2018 года, которая пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля. «Чистым» российским спортсменам разрешили выступить под нейтральным флагом. При этом они не смогут демонстрировать национальный флаг и герб России, а также исполнять гимн.

Спортсмены сборной России подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).