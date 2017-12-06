В колонии строгого режима под Мурманском начался бунт

В исправительной колонии № 18 строгого режима в поселке Мурмаши Мурманской области начался бунт.

Как сообщили «Новой газете» родственники осужденных, бунт масштабный: «Локалки горят, стекла бьются, кабинеты у отрядников вылетают, в лагере жгут всё».

В управлении ФСИН по Мурманской области «Новой» подтвердили факт беспорядков в колонии, сообщив также, что туда выехал начальник УФСИН Владимир Шихов. По информации пресс-службы, причиной происшествия стал обыск с участием спецназа. Однако в ведомстве считают, что масштаб событий сильно преувеличен.

Между тем родственники заключенных с их слов утверждают, что ситуация серьезная: в ходе бунта несколько человек «вскрылись». Их состояние неизвестно.

Обыск сначала проводился в СУС (отряд со строгими условиями содержания), затем в самой зоне, потом в больничном корпусе. По версии заключенных, сотрудники забирали их личные вещи, в ответ люди стали выбрасывать вещи из окон, поджигать локалки. Сейчас на территории колонии находится спецназ УФСИН.

Представители ОНК Мурманской области намерены посетить колонию в четверг утром.