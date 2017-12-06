Путин объявил о разгроме «Исламского государства» в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что бойцы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» полностью разгромлены на обоих берегах Евфрата в Сирии, сообщает РИА Новости.

«Два часа назад министр обороны доложил, что операции на восточном и на западном берегу Евфрата завершены полным разгромом террористов», — сказал Путин. Президент уточнил, что в регионе могут оставаться отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа закончена.

По словам начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Они также освободили населенные пункты Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы России по обороне Юрий Швыткин предполагает, что в стране останутся две российские военные базы и Центр примирения в Сирии.

Напомним, в ноябре Путин на встрече с президентом Сирии Башаром Асадом заявил, что «в самое ближайшее время» удастся поставить «окончательную точку» в борьбе с терроризмом в Сирии.

В ответ на слова Путина Асад сообщил, что за время военной операции в Сирии были достигнуты большие успехи — «как на поле сражения, так и в политическом плане».