Чеченский омбудсмен предложил заблокировать «Кавказ.Реалии» и «Кавказский узел» за дискредитацию республики

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев заявил о намерении обратиться в прокуратуру и Роскомнадзор с просьбой заблокировать издания «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии», говорится на сайте чеченского омбудсмена.

По его мнению, эти средства массовой информации распространяют «недостоверную информацию».

«Наблюдается усиление негативного потока информации, направленной на дискредитацию общественно-политической системы в Чеченской Республике», — считает Нухажиев.

По его словам негативная информация о Чечне в СМИ лишает субъект «доверия инвесторов, подрывает авторитет и имидж, и провоцирует социальную напряженность среди населения». «И с этим что-то надо делать», — заключил омбудсмен.

В свою очередь, появление негативной информации о Чечне в СМИ Нухажиев объяснил «хорошо организованной информационно-психологической войной, которая активно ведется уже на протяжении нескольких лет».

По мнению омбудсмена, СМИ, сообщая о нарушении прав человека в Чечне, таким образом, «пытаются создать стереотип «тоталитарной» республики, в которой отсутствует или подавляется гражданское общество, свобода слова, а население подвергается массовым репрессиям».

Накануне правозащитная организация «Мемориал» сообщила о похищении семи жителей Грозного, по данным правозащитников, это произошло с 21 по 22 ноября.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев, комментируя эту информацию, предположил, что речь идет не о похищениях, а о задержаниях в рамках антинаркотических рейдов.