Президент утвердил бюджет на 2018 год с дефицитом

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете страны на 2018 год, глава государства также утвердил плановый период на 2019-2020 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в России прогнозируется объем валового внутреннего продукта в размере 97462 млрд рублей, а уровень инфляции не выше 4%. При этом ожидается объем доходов в размере 15,257 трлн рублей, а расходов — 16,529 трлн рублей. Таким образом дефицит составит 1,3 трлн рублей.

В 2019 году власти рассчитывают получить доход в размере 15,5 трлн рублей, а расход 16,3 трлн рублей. В 2020 доход прогнозируется в размере 16,3 трлн рублей, а расход 17,1 трлн рублей. Получается, что и на 2019 и на 2020 ожидается дефицит.

В документе заложена базовая цена нефти Urals $40 за баррель, которая будет индексироваться на 2% ежегодно. Депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона о бюджете 24 ноября, а Совет Федерации 29 ноября.