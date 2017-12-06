Минфин предложил уголовную ответственность за плату криптовалютами

Министерство финансов намерено прописать в законе в следующем году уголовное наказание за расчет криптовалютой в особо крупном размере. Об этом сообщает RNS со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

Моисеев напомнил, что в России расплачиваться можно рублями, что прописано в Конституции страны. «Нельзя рассчитываться ни в чем другом — ни в жетончиках "Монополии", ни деньгами из World of Tanks, ни какими-нибудь другими расписками, подписками, записками», — сказал замглавы.

Представитель Минфина уточнил, что россияне не могут прийти, например, в LavkaLavka и платить биткойнами, потому что это «конституционный принцип».

«Если у вас мало рублей Российской Федерации, вы можете поменять ваши биткоины на рубли и пойти за рубли купить в LavkaLavka пирожок», — добавил Моисеев.

Однако замглавы уточнил, что в Минфине планируют прописать наказания за расчет «суррогатами» «в основном административные».

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Напомним, в начале декабря в Госдуму внесли первый законопроект о регулировании криптовалют в России, авторы документа предложили рассматривать криптовалюту как виртуальное имущество.

В документе прописаны предложения по созданию крипторубля, механизма первичного публичного размещения токенов и вводится необходимая терминология.