Вашингтон признал Иерусалим столицей Израиля
Президент США Дональд Трамп заявил, что столицей Израиля является Иерусалим. Об этом сообщает РИА Новости.
«Я решил, что сейчас пришло время официально признать Иерусалим столицей Израиля», — сказал Трамп.
Американский президент также рассказал, что отдал приказ перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Президент также считает, что «задержка» в признании столицы не привела к продвижению мирных соглашений.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за «отважное и справедливое решение», а также призвал мировых лидеров присоединиться к этому шагу.
Однако Турция и Палестина выразили свое недовольство решением американского президента. Негативно к заявлению трампа относятся и в Иране. В свою очередь, руководство палестинской группировки ХАМАС уже объявило 9 декабря для США «днем гнева».
Напомним, после Шестидневной войны в 1967 году Израиль присоединил Восточный Иерусалим. Его палестинцы считают столицей своего государства. Мировое сообщество заявило, что часть Иерусалима была оккупирована.