ФАС заявила о «ручном» влиянии «Яндекса» и Google на выдачу поисковых запросов

«Яндекс» и Google могут «вручную» влиять на выдачу информации при поиске, делать это компании могут «в любой момент». Об этом РИА Новости заявила начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.

«По результатам нашего анализа, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено», — добавила Заева.

В ответ на заявление представителя ФАС «Яндекс» заявил, что компания не может влиять на результаты поисковой выдачи, так как они формируются «путем применения сложных математических алгоритмов машинного обучения».

По словам представителя компании, ручное регулирование поиска ухудшает качество работы сервиса.

Напомним, в ФАС уже объявляли, что служба проведет анализ того, как «Яндекс» и Google формируют выдачу информации по запросу пользователя. ФАС проводила мониторинг на предмет преимущественного размещения ресурсов при поиске.